إعلان

"لهب يتصاعد من النوافذ".. حريق يلتهم شقة سكنية في منوف بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

02:39 م 20/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تصاعد الأدخنة من الشقة
  • عرض 3 صورة
    الحماية المدنية تخمد حريقا بمنوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية اليوم الجمعة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بأحد العقارات بدائرة مركز منوف، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين السكان.

اندلاع الحريق واستجابة الحماية المدنية

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من إحدى الشقق السكنية، فتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وانتقلت قوة أمنية لمتابعة الموقف ميدانيًا.

إجراءات احترازية لمنع امتداد الحريق

فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى الوحدات المجاورة، ونجحت في محاصرة الحريق وإخماده بالكامل خلال وقت قصير، مع تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

التلفيات والتحقيقات الأولية

كشفت المعاينة المبدئية عن حدوث تلفيات محدودة بمحتويات الشقة، دون تسجيل أي إصابات، فيما حررت الأجهزة المعنية محضرًا بالواقعة.

وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت فحص أسباب الحريق، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة لتحديد ما إذا كان سبب الاشتعال ماسًا كهربائيًا أو غير ذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية شقة سكنية الشقق السكنية حريق شقة حريق منزل المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد.. ماذا سيحدث في 20 و21 فبراير؟
علوم

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد.. ماذا سيحدث في 20 و21 فبراير؟
لمنتسبي جامعة عين شمس.. رابط التقديم لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد
جامعات ومعاهد

لمنتسبي جامعة عين شمس.. رابط التقديم لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد
بيتر ميمي يعتذر عن خطأ غير مقصود في مسلسل "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

بيتر ميمي يعتذر عن خطأ غير مقصود في مسلسل "صحاب الأرض"
شديد البرودة وأمطار بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

شديد البرودة وأمطار بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة
محمد إمام لـ"مصراوي": "الكينج من أحلى الأعمال اللي عملتها والأكشن دايما
دراما و تليفزيون

محمد إمام لـ"مصراوي": "الكينج من أحلى الأعمال اللي عملتها والأكشن دايما

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات