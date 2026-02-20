قافلة "حياة كريمة" تقدم 1171 فحصًا وعلاجًا مجانيًا بالمنيا (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية اليوم الجمعة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بأحد العقارات بدائرة مركز منوف، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين السكان.

اندلاع الحريق واستجابة الحماية المدنية

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من إحدى الشقق السكنية، فتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وانتقلت قوة أمنية لمتابعة الموقف ميدانيًا.

إجراءات احترازية لمنع امتداد الحريق

فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى الوحدات المجاورة، ونجحت في محاصرة الحريق وإخماده بالكامل خلال وقت قصير، مع تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

التلفيات والتحقيقات الأولية

كشفت المعاينة المبدئية عن حدوث تلفيات محدودة بمحتويات الشقة، دون تسجيل أي إصابات، فيما حررت الأجهزة المعنية محضرًا بالواقعة.

وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت فحص أسباب الحريق، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة لتحديد ما إذا كان سبب الاشتعال ماسًا كهربائيًا أو غير ذلك.