أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026 يجميع المنافذ

كتب : محمد أبو بكر

02:43 م 20/02/2026

أسعار السلع التموينية

بدأت وزارة التموين صرف المقررات التموينية لشهر فبراير 2026 عبر نحو 40 ألف منفذ في جميع أنحاء الجمهورية، مما زاد اهتمام الأسر المصرية بمعرفة أسعار السلع المتاحة على بطاقات التموين.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026 داخل منظومة الدعم

يرصد "مصراوي"، أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026 داخل منظومة الدعم، حيث تشمل منظومة التموين لشهر فبراير 33 سلعة تغطي جميع الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية للأسر، وفيما يلي أبرز الأسعار:

السلع الغذائية الرئيسية

السكر المعبأ 1 كجم – 12.60 جنيه

الزيت الخليط 800 مل – 30 جنيه

الزيت الخليط 700 مل – 27 جنيه

الزيت 1.5 لتر (عبوة جديدة) – 56 جنيه

الدقيق المعبأ 1 كجم – 18 جنيه

المكرونة 800 جم – 17 جنيه

المكرونة 400 جم – 8.50 جنيه

العدس المجروش 500 جم – 21 جنيه

الفول المعبأ 500 جم – 9 جنيه

منتجات الألبان والمعلبات

جبنة تتراباك 250 جم – 7.50 جنيه

جبنة بيضاء 125 جم – 4.50 جنيه

لبن جاف 125 جم – 25.50 جنيه

تونة مفتتة 140 جم – 18 جنيه

مربى 350 جم – 16 جنيه

صلصة الطماطم 300 جم – 8 جنيه

المواد الغذائية التكميلية

مرقة الدجاج المكعبات – 6 جنيه

الطحينة البيضاء ظرف 140 جم – 3.75 جنيه

حلاوة طحينية 40 جم – 3 جنيهات

الخل 900 مل – 6 جنيهات

الملح 300 جم – 1.25 جنيه

القهوة سريعة الذوبان 18 جم – 4 جنيهات

المنظفات ومنتجات النظافة الشخصية

مسحوق غسيل عادي 800 جم – 16 جنيه

مسحوق أتوماتيك 800 جم – 25 جنيه

مسحوق 60 جم – 4.50 جنيه

سائل غسيل أواني 80 جم – 3 جنيهات

صابون غسيل 125 جم – 3 جنيهات

صابون تواليت 125 جم – 7.50 جنيه

البسكويت والوجبات الخفيفة

بسكويت يويوز سادة – 1.5 جنيه

بسكويت يويوز ويفر – أنواع – 2.75 جنيه

بسكويت تومورو – أنواع – 3 جنيهات

بسكويت بوو – أنواع – 3.75 جنيه

