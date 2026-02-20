الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع عراقجي تطورات برنامج إيران النووي

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ناقش الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخذاً في الاعتبار نتائج الاتصالات الأمريكية الإيرانية التي جرت في جنيف.

وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: "في 20 فبراير/شباط، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين لافروف وعراقجي"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت الوزارة في بيانها "وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الراهن المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار نتائج الاتصالات غير المباشرة الأمريكية الإيرانية التي جرت في جنيف".

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أكد مجددا دعمه لعملية التفاوض الرامية إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية عادلة، مع احترام حقوق إيران المشروعة، وفقاً لمبادئ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما تم خلال المحادثة التطرق إلى قضايا فردية على جدول الأعمال الثنائي ذات الاهتمام المشترك.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس بأن "أمام إيران مهلة لا تتجاوز 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، محذرا من عواقب عدم إبرام صفقة مع واشنطن.

ونقلت وسائل إعلام عن ترامب، قوله إن "10 أيام قد تكون كافية أو 15 يوما كحد أقصى"، دون أن يوضح طبيعة الاتفاق المقصود أو تفاصيله.