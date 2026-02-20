إعلان

الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع عراقجي تطورات برنامج إيران النووي

كتب : مصراوي

02:22 م 20/02/2026

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ناقش الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني مع نظيره الإيراني عباس عراقجي آخذاً في الاعتبار نتائج الاتصالات الأمريكية الإيرانية التي جرت في جنيف.

وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: "في 20 فبراير/شباط، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين لافروف وعراقجي"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت الوزارة في بيانها "وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الراهن المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار نتائج الاتصالات غير المباشرة الأمريكية الإيرانية التي جرت في جنيف".

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أكد مجددا دعمه لعملية التفاوض الرامية إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية عادلة، مع احترام حقوق إيران المشروعة، وفقاً لمبادئ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما تم خلال المحادثة التطرق إلى قضايا فردية على جدول الأعمال الثنائي ذات الاهتمام المشترك.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس بأن "أمام إيران مهلة لا تتجاوز 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، محذرا من عواقب عدم إبرام صفقة مع واشنطن.

ونقلت وسائل إعلام عن ترامب، قوله إن "10 أيام قد تكون كافية أو 15 يوما كحد أقصى"، دون أن يوضح طبيعة الاتفاق المقصود أو تفاصيله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الروسية سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي عباس عراقجي البرنامج النووي الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هجوم مسلح.. تفاصيل فيديو الاعتداء على أب ونجله في باسوس (صور)
أخبار المحافظات

هجوم مسلح.. تفاصيل فيديو الاعتداء على أب ونجله في باسوس (صور)
تجديد اعتماد مصر كدولة خالية من الحصبة والحصبة الألمانية للمرة الثالثة
أخبار مصر

تجديد اعتماد مصر كدولة خالية من الحصبة والحصبة الألمانية للمرة الثالثة
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)
تعديل مواعيد قطارات بخطي "الإسكندرية – القاهرة – أسوان"
أخبار مصر

تعديل مواعيد قطارات بخطي "الإسكندرية – القاهرة – أسوان"
غرامة مليون جنيه.. تحذير من الأهلي للاعبين بشأن رمضان
أخبار وتقارير

غرامة مليون جنيه.. تحذير من الأهلي للاعبين بشأن رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة