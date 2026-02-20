الرياض/نيويورك- (د ب أ)

أكد المندوب الدائم للسعودية، عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة مجلس الأمن الوزارية بشأن الوضع في السودان، موقف المملكة الداعم لوحدة السودان وسيادته.

كما شدد على "وأهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية وحل سياسي شامل يقود إلى إنهاء الأزمة، مدينًا الهجمات الإجرامية التي شنتها قوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري، وقافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وحافلة تقل نازحين، باستخدام الطائرات المسيّرة".

وقال إن استهداف المدنيين والمنشآت والمرافق الإنسانية "يُعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويقوّض جهود الاستجابة والإغاثة"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة.

واستعرض المندوب السعودي جهود المملكة منذ اندلاع الأزمة لوقف الحرب عبر مفاوضات جدة، والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مثمنًا جهود الإدارة الأمريكية ومبعوثها مسعد بولس.

وشدد على دور آلية الرباعية والمنظمات الإقليمية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، لدعم عملية سياسية سودانية خالصة تفضي إلى حل مستدام يلبّي تطلعات الشعب السوداني.

وأشار الواصل إلى أن مساعدات المملكة المقدمة للسودان بلغت نحو 1ر3 مليار دولار أمريكي، تأكيدًا بالتزام المملكة الثابت بدعم السودان وشعبه الشقيق.