حصاد 2025| أغرب إطلالات النجمات في المهرجانات والحفلات

كتب : شيماء مرسي

07:00 م 15/12/2025
ظهرت بعض النجمات والمشاهير بفساتين بتصميمات غير تقليدية وغريبة تصدرت "الترند" خلال عام 2025.

وفي هذا السياق، نستعرض لكم أغرب هذه الإطلالات في المهرجانات السينمائية والحفلات.

نور الغندور

شبه ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا فستان الفنانة نور الغندور خلال حضورها حفل مهرجان البحر الأحمر السينمائي "بملابس النوم"، حيث أنه كان مليئا بالتطريزات اللامعة، وأعطى الإطلالة 7-10، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

انتصار

ظهرت الفنانة انتصار خلال مهرجان الجونة السينمائي 2025 بفستان طويل باللونين الأحمر والأزرق.

وعلق حنا على إطلالتها قائلا: "إطلالة طباخة في قصر أميرة من عصر النهضة، كما أن الفستان لا يليق بمهرجان الجونة السينمائي".

أية سماحة

أوضحت مصممة الأزياء رضوى سامي أن إطلالة الفنانة آية سماحة لم تكن موفقة حيث أظهر الفستان بعض عيوب القوام، كما أن لونه لم يكن مناسبا لبشرتها، ما جعل ظهورها على السجادة الحمراء يبدو غريبا.

كيم كارداشيان

انتقد إيلي إطلالة النجمة كيم كارداشيان قائلا: "لما تروحي مناسبة ومتلحقيش تعملي الشعر والمكياج".

مايا دياب

أشار إيلي حنا إن فستان مايا دياب يتسم بالغرابة، لكنه مميز وغير مكرر، بالإضافة إلى إن تسريحة الشعر موفقة، وأعطى الإطلالة 8/10.

ميريام فارس

انتقد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالة ميريام، ووصف الفستان بأنه يشبه "قميص النوم".

وأضاف: "إطلالة ملكة المسرح النجمة العالمية ميريام فارس بحفلها بالسويد، بما أنها نجمة عالمية، لا يصح أن تكون إطلالتها تشبه قميص النوم".

وأوضح: "رغم الجدل حول إطلالتها، إلا أن أدائها الاستعراضي وقدرتها على إشعال المسرح لا تزال تُميزها بين نجمات الوطن العربي، فهي تعرف كيف تجذب الأضواء، فنانة استعراضية بامتياز، بس اللوك نو كومنت".

أغرب إطلالات 2025 مهرجانات 2025 إطلالات مثيرة للجدل

