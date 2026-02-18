إعلان

رغم حرارة الشمس.. كيف يظل رخام صحن المطاف في الكعبة باردا؟

كتب : سيد متولي

09:00 م 18/02/2026

الكعبة

يحافظ رخام صحن المطاف في المسجد الحرام بالسعودية، على برودته خلال ساعات النهار رغم تعرضه المباشر لأشعة الشمس، لكن هل تعرف السر وراء ذلك؟.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، فإن سبب برودة رخام صحن المطاف يعود إلى اختيار نوع رخام ذو خصائص فيزيائية عاكسة للحرارة، وتصميم تركيبي يقلل انتقالها ويسرع تبديدها.

خصائص رخام صحن المطاف

والرخام المستخدم في صحن المطاف طبيعي وعالي الجودة، مستخرج من مناطق جبلية باردة، يتميز بانخفاض معامل امتصاص الحرارة وقدرته على عكس أشعة الشمس بدلا من تخزينها.

كما يسهم لونه الفاتح في تقليل الإشعاع الحراري مقارنة بالمواد الداكنة، ما يساعد على بقاء سطحه معتدل الحرارة حتى في أوقات الذروة.

سماكة الألواح

كما أن سماكة الألواح وطرق تثبيتها فوق طبقات عازلة تعزز وجود فراغات تسمح بمرور الهواء من كفاءة العزل والتبريد، أما المساحة الواسعة للصحن وحركة الطائفين وتدفق الهواء المستمر تسهم في خفض الإحساس الحراري.



