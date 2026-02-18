حيوانات غير أليفة في غرف نوم المشاهير تثير الجدل.. ما القصة؟

تشهد ناطحات السحاب على براعة الإنسان في الهندسة المعمارية، وشهد العقدان الماضيان طفرة عمرانية هائلة، لا سيما في آسيا والشرق الأوسط، ما أدى إلى بلوغ المباني ارتفاعات غير مسبوقة فيما يلي خمسة من أطول المباني في العالم.

برج خليفة - دبي الإمارات العربية المتحدة

يبلغ ارتفاع برج خليفة 828 مترا، ولا يزال أطول مبنى في العالم، اكتمل بناؤه عام 2010، صمم البرج ليكون متعدد الاستخدامات، يضم وحدات سكنية ومكاتب ومساحات للمراقبة، ويرمز إلى النمو العمراني السريع لدبي وطموحها التكنولوجي، كما أن ارتفاعه القياسي وتصنيفه ضمن فئة المباني الشاهقة يجعله معلما بارزا في تصميم ناطحات السحاب الحديثة، بحسب timesofindia.

ميرديكا 118 - كوالالمبور ماليزيا

اكتمل بناء برج ميرديكا 118 في عام 2023، ويبلغ ارتفاعه حوالي 679 مترا، وهو ثان أطول مبنى في العالم وأطول مبنى في جنوب شرق آسيا.

يجمع البرج بين وظائف المكاتب والفنادق والمراقبة، ويعكس في الوقت نفسه الهوية الثقافية لماليزيا من خلال واجهته الهندسية المستوحاة من الأنماط التقليدية.

برج شنجهاي - شنجهاي، الصين

يبلغ ارتفاع برج شنجهاي 632 مترا، وهو أطول مبنى في شرق آسيا، ويتميز بتصميمه الملتوي الذي يقلل من تأثير الرياح ويحسن الكفاءة.

ويضم البرج مكاتب وفنادق ومتاجر ومنصات مراقبة، ما يعكس التطور المعماري والاقتصادي السريع الذي شهدته الصين في القرن الحادي والعشرين.

برج الساعة الملكي بمكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

يبلغ ارتفاع هذا المجمع البرجي حوالي 601 مترا، وهو من بين أطول المباني في العالم، ويضم أكبر واجهة ساعة تم بناؤها على الإطلاق، كما يحتوي على متحف ومرافق واسعة النطاق تخدم ملايين الحجاج الذين يزورون المدينة المقدسة، جامعا بين الأهمية الدينية والضخامة المعمارية.

مركز بينج أن المالي - شنتشن الصين

يعد مركز بينج أن المالي، الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 599 مترا، أحد أطول ناطحات السحاب المخصصة للمكاتب في العالم، ويعكس هذا المركز تحول شنتشن إلى مركز مالي وتكنولوجي رئيسي، حيث يضم مساحات مكتبية فاخرة، ومناطق تجارية، ومناطق للمشاهدة ضمن هيكل أنيق وعصري.

أقرأ أيضًا:



عيون لا تصدق.. 8 حيوانات ستدهشك بغرابتها



انفراجات قادمة.. 5 أبراج تعيش تحولات حياتية مهمة



قد تسبب التسمم.. احذر هذه الأطعمة قد تتلف سريعا خارج الثلاجة



5 فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة.. اعرفها



5 خضروات مليئة بفيتامين سي تقوي المناعة وتحافظ على الصحة











