مع قرب دخول فصل الشتاء، تشهد مدينة دهب الساحلية إقبالا متزايدا من السياح الباحثين عن رحلات شتوية تجمع بين الاسترخاء والمغامرة، بأسعار اقتصادية تناسب مختلف الفئات.

وتعليقا على ذلك، قال محمد فريد، خبير سياحي ومنظم رحلات، إن برامج الرحلات الشتوية في دهب تشمل أنشطة متنوعة مثل الغوص، وركوب الأمواج، ورحلات السفاري الصحراوية، والحفلات الليلة، بالإضافة إلى جولات استكشافية لجبال سيناء ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة للبحر الأحمر.

وأضاف "فريد" لـ"مصراوي" أن هذه البرامج غالبا ما تقدم بأسعار مناسبة، مع إمكانية الإقامة في فنادق جيدة تبدأ من 200 جنيه للفرد في اليوم، وقد تصل إلى نحو 800 جنيه بحسب مستوى الفندق والخدمات المقدمة، بينما تكلفة المواصلات لا تتعد 400 جنيه للفرد من القاهرة.

وأشار إلى أن رحلات دهب الشتوية تتميز بأسلوب اقتصادي وعائلي في الوقت نفسه، ما يجعلها فرصة ممتازة للعائلات والمجموعات الصغيرة للاستمتاع بعطلة شتوية دون أعباء مالية كبيرة، مع الحصول على تجربة سياحية متكاملة تشمل الترفيه والمغامرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التخطيط المبكر للحجوزات والاستفادة من العروض الشتوية التي تقدمها شركات السياحة، يضمن الحصول على أفضل الأسعار وأجود الخدمات، ما يجعل دهب خيارا مفضلا في الشتاء.

