كتب – سيد متولي

استعاد الأطباء ولاعة سجائر من معدة رجل بعد حوالي ثلاثة عقود من ابتلاعها "30 عاما"، واضطر المسعفون إلى اللجوء إلى أساليب غريبة لمحاولة إخراجها من بطنه.

وأكد الرجل الذي لم يكشف عن اسمه، والمعروف فقط باسمه الأخير دينج، أنه ابتلع الآلة كجزء من رهان في حالة سكر عام 1991، ومع ذلك، منذ ذلك الحين، عانى من مشاكل صحية خطيرة ، ما استدعى علاجه ، بحسب صحيفة ديلي ستار.

وتمكن الأطباء في النهاية من إخراج الجسم الغريب، لكنهم اضطروا لاستخدام الواقي الذكري لإخراج الولاعة، ويتعافى الرجل الآن في المستشفى، ولحسن الحظ لم يحتاج إلى أي جراحة.

واعترف دينج، المقيم في تشنجدو بالصين ، بأنه ابتلع الولاعة كجزء من رهان مع أصدقائه، لم يعان من ألم شديد طوال حياته، لكن الأمور تغيرت تماما الشهر الماضي.

وقال دينج: "في عام 1991 أو 1992، كنت أشرب مع صديق، وتحداني أن أبتلعه كرهان، فشربته على الفور، ظننت أنه سيزول تلقائيًا، لكنني لم أتوقع أن يبقى هكذا."

طوال حياته، بقيت الولاعة في جسده، ولم تسبب له أي مشاكل صحية تذكرن كان أشد ألم شعر به خلال تلك الفترة هو نوبات من آلام المعدة، لكن كان من السهل علاجها بالأدوية.

لكن في أكتوبر، تغير كل شيء بالنسبة لدينج عندما بدأ يعاني من آلام شديدة ومستمرة في المعدة، بالإضافة إلى انتفاخ، وازداد الألم بشدة لدرجة أنه نقل في النهاية إلى المستشفى لإجراء فحوصات.

أُجريت عملية تنظير المعدة، حيث أُدخلت كاميرا إلى المعدة، وسرعان ما صدم الأطباء برؤية جسم أسود مستطيل كبير في عمق المعدة، كما أصيبت عائلة دينج بالرعب بعد اكتشاف سبب مرضه.

أمضى الأطباء الدقائق القليلة التالية يحاولون الإمساك بالولاعة بالملقط، لكن ملمسها المعدني جعل الجهاز عاجزا عن الإمساك بها جيدًا، وصرح متحدث باسم المستشفى: "كان سطح الجسم الغريب ناعما للغاية، وظل الملقط ينزلق مهما حاولنا الإمساك به".

وأضافوا: "لم تكن هناك طريقة لإمساكها، فاضطررنا للتخلي عنها"، لكن بدلا من ترك الولاعة بالداخل، اختار الأطباء استخدام واقي ذكري لإمساك الأداة، مستخدمين الملقط كدليل.

أُدخل الواقي الذكري ببطء في معدته، ما ساعد على امتصاص الولاعة وإخراجها ببطء شديد من جسده عبر فمه، في المجمل، استغرقت هذه العملية بأكملها عشرين دقيقة فقط.

بعد إزالة الولاعة، وجد طولها حوالي 7 سنتيمترات، ومغطاة بمادة سوداء مقززة كانت تسبب تحللها، والأمر الأكثر إثارة للرعب هو احتواء الولاعة على سائل قابل للاشتعال.

وأقر الأطباء بأنه لو تحللت الولاعة أكثر، لكان من الممكن أن يتسرب السائل، وقد يسبب سائل الولاعة، عند اختلاطه بحمض المعدة، "ثقبًا أو يعرض الحياة للخطر"، إذ ربما تكون معدته قد احترقت من الداخل إلى الخارج.

اقرأ أيضًا:

هذا ما يحدث لقلبك وعقلك عند تناول الطحينة

تحذير جديد.. مكون غذائي يومي قد يرتبط بالسمنة

24 ساعة من السهر… ماذا يحدث داخل جسم الإنسان؟

"حاسس بمصيبة جيالي" أبراج حدسها عالي في توقع القادم

5 مشروبات تحافظ على نسبة السكر في الدم.. تناولها فوراً