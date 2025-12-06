رغم شهرتها في مجالها عبر منصات التواصل الاجتماعي إلا أن رنا نعمان خبيرة التغذية ومدربة الصحة العامة لا تنشر كثيرًا صورًا لها مع شريف إكرامي زوجها وحارس مرمى بيراميدز.

زوجة شريف إكرامي رنا نعمان وأبرز المعلومات عنها

وهو ما يجعل كثيرون لا يعرفون أن رنا نعمان هي زوجة شريف إكرامي إذ لا يتحدث الأخير كثيرًا عنها في ظل ما يفرضه من سرية على حياته الشخصية.

وسبق وأوضح شريف إكرامي أن الزواج كاد يفشل في البداية إذ قال في برنامج "شيخ الحارة":"أنا حمايا راجل دكتور واستشاري كبير وحد محترم جداً مافيش زيه في الزمن ده، هو كان عنده اعتراض".

وتابع إكرامي:"أنا طلبت أتجوز رنا وأنا صغير عندي 19 سنة، هو كان عنده اعتراض على أن بينته تتجوز لاعب كرة، وهو عنده حق بالنسبة ليا هو كان شايف أن لاعيبة الكرة ده مجال كله أضواء وإشاعات وشهرة، هو شايف كنظرته كدكتور أن ده مش هيغني عن أن جوز بنته يبقى مؤهلة عالي، وأنا كنت خريج اقتصاد وعلوم سياسية وهو مكانش يعرف ده، لما قعد معايا التلج ده داب خالص".

