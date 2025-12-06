"الشيف أيمن" داخل مطعم بدبي.. قصة أول طباخ آلي في العالم

استقبلت نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان شهر ديسمبر باستعراض احتفالي ضخم لديكورات عيد الميلاد داخل منزلها، بعدما كشفت عن جولة مصورة عبر خاصية القصص على "إنستجرام"، ليتابعها الجمهور خطوة بخطوة داخل تفاصيل الأجواء الشتوية الساحرة التي صنعتها.

ممر أشبه بلوحة ثلجية

ظهرت كيم وهي تتجول داخل ردهة منزلها التي تحولت إلى ممر يشبه عالمًا خياليًا؛ صفوف متراصة من أشجار الكريسماس العملاقة المغطاة بالثلج الصناعي، تتلألأ فوقها إضاءات بيضاء ناعمة، مما خلق مشهدًا يشبه مدخل فيلم عيد الميلاد الكلاسيكي.

وخلال التجربة، قالت كيم بلهجة مبهورة:

"انتهينا الآن من التزيين.. المكان يفوق الوصف، الرائحة والأجواء وكل التفاصيل مذهلة فقط انظروا لهذا الممر"

وبين الأغصان المزينة، لاحظت وجود دمية Elf on the Shelf مختبئة، ثم اكتشفت أخرى في مكان مختلف، ما أضاف لمسة مرحة لحالة الاحتفال.

ديكور يمتد إلى كل زاوية

بعدها واصلت كيم جولتها داخل غرفة المعيشة والمطبخ، حيث ظهرت المزيد من الأشجار المغطاة بطبقات من الثلج الصناعي حول مجسم خشبي صغير على شكل بيت احتفالي موضوع بعناية فوق طاولة كبيرة.

وقالت لجمهورها:"وهناك المزيد…".

ثم كشفت مساحة أخرى ممتلئة بأشجار إضافية مصطفة فوق أرضية ثلجية ناعمة، قبل أن تشارك فيديو بصوت موسيقى هادئة بعنوان Twinkling Lights.

وفي لحظة أكثر دفئًا، ظهر المؤلف الموسيقي فيليب كورنيش وهو يعزف أغنية Away in a Manger على البيانو داخل المنزل، لتكتب كيم تعليقًا بسيطًا: "هكذا نبدأ ديسمبر."