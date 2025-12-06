الغيرة ليست شعورًا عابرًا كما يظن البعض، بل تتحول وفقًا لتقرير نشره موقع Psychology Today إلى مجموعة من السلوكيات غير المعلنة التي يصعب الانتباه إليها في البداية، لكنها تكشف الكثير عن مشاعر الآخرين تجاه نجاحك أو حضورك الاجتماعي.

وفيما يلي أبرز 6 مؤشرات صامتة تدل على أن شخصًا ما يحمل مشاعر غيرة منك دون أن يصرح بها:

التقليل من إنجازاتك بشكل مستمر

إذا شاركت خبرًا سعيدًا أو إنجازًا مهمًا ولاحظت أن الشخص يقلل منه أو يصفه بأنه "عادي" أو "غير مهم"، فهذه علامة واضحة على الغيرة.

فالشخص الغيور يجد صعوبة في الاحتفال بنجاح غيره.

مقارنة أنفسهم بك بشكل مبالغ فيه

المقارنة المستمرة ليست بدافع الفضول بل محاولة لإثبات أن ما لديهم أفضل، حتى لو لم يكن ذلك صحيحًا أو منطقيًا.

الفرح أو الهدوء المبالغ فيه عند تعرضك لمشكلة

يسمي علماء النفس هذه الحالة بـ Schadenfreude أي الاستمتاع بسقوط الآخرين، يظهر ذلك في ابتسامة صغيرة، تعليق غامض، أو صمت طويل بدل الدعم.

تقليدك في التفاصيل الصغيرة

وفقًا للخبيرة النفسية Susan Krauss Whitbourne، محاولة شخص ما محاكاة أسلوبك في الملابس، طريقة كلامك، أو حتى اهتماماتك، ليست دائمًا إعجابًا أحيانًا تكون غيرة ورغبة في منافستك على هويتك.

تجاهل نجاحك بشكل متعمد

تلاحظ أن هذا الشخص لا يضغط زر إعجاب، لا يهنئك، ولا يطرح أسئلة التجاهل هنا ليس صدفة بل طريقة لإخفاء مشاعر عدم الراحة تجاه نجاحك.

تصرفات سلبية مقنعة تحت اسم النقد البناء

بعض الأشخاص يستخدمون النقد اللاذع تحت غطاء النصيحة، بينما الهدف الحقيقي هو إحباطك أو التشكيك في قدراتك.

كيف تتعامل مع الشخص الغيور؟

ينصح بعدم الدخول في صراعات مباشرة أو تفسير الموقف لفظيًا، بل التعامل بثقة وهدوء، لأن الشخص الغيور غالبًا ما يشعر بالتهديد من نجاحك الطبيعي وليس تصرفاتك.