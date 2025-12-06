كيفية استرداد جدية حجز برامج الحج 2026 الاقتصادي والخمس نجوم

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن بدء تحصيل جدية الحجز من المواطنين المتقدمين للقرعة السياحية والذين لم يحالفهم الحظ.

وفي هذا السياق، كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن خطوات استرداد مقدم جدية حجز الحج السياحي 2026.

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إنه لصرف مبالغ جدية الحجز يجب على المواطنين التوجه إلى فروع بنك مصر، مصطحبين أصل بطاقة الرقم القومي.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أنه يتم خصم مبلغ 150 جنيهًا من مبالغ جدية الحجز كرسوم للتقديم، موضحًا أن إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه كل مواطن بعد خصم الرسوم يختلف حسب برنامج الحج المختار، حيث 30 ألف جنيه للمتقدمين للحج البري، و50 ألف جنيه للمتقدمين للحج السياحي المستوى الاقتصادي طيران، و80 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الحج السياحي 5 نجوم، و120 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الحج السياحي 5 نجوم "كدانة".

اقرأ أيضًا:

خبير سياحي: طفرة في الإشغال الفندقي خلال الكريسماس - تفاصيل

طقس الساعات المقبلة.. 4 ظواهر جوية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

شروط حصول الموظف على إجازة سفر للعمل بالخارج وموقف الزوجة