يراها البعض عنادًا، بينما يصفها آخرون بأنها "كرامة زائدة"، لكن الحقيقة بحسب موقع الفلك AstroStyle فإن بعض الأبراج تجد صعوبة في قول كلمة واحدة فقط "آسف".

ليس لأنهم لا يشعرون بالندم، بل لأن الاعتذار بالنسبة لهم يعني التنازل أو الاعتراف بالضعف، وهو ما لا يتقبلونه بسهولة.

إليك أكثر 5 أبراج لا تجيد الاعتذار بطبيعتها:

برج الأسد

بحسب موقع Astrology، يمتلك الأسد شخصية قوية مليئة بالثقة، لذلك حين يُطلب منه الاعتذار يشعر وكأنه تهديد لصورته أو مكانته.

برج الجدي

الجدي عملي جدًا ويعتقد دائمًا أنه يتصرف وفق المنطق والصواب.

برج الحمل

طبيعته النارية تجعله متسرعًا في التصرفات، لكنه سريع النسيان أيضًا.

برج العقرب

العقرب حساس جدًا لكنه لا يرغب أبدًا أن يراه أحد في موقف ضعف.