كتب – سيد متولي

تعرضت المراسلة النيوزيلندية، جيسيكا تايسون، لموقف مفاجئ أثناء إعدادها لتقرير ميداني في ساحة بريتمارت بمدينة أوكلاند، حيث ظهرت بعد ثوان من بدء التصوير وهي تنزف من وجهها إثر حادث غير متوقع.

كانت تايسون، البالغة 32 عاما، تغطي حالة الطقس العاصف لبرنامج "Te Ao with Moana" عندما اندفع طائر نحوها واصطدم بقوة بمنطقة قريبة من عينها، ما تسبب بجرح واضح، بحسب ديلي ميل.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها في إنستجرام لحظة الصدمة، إذ سارعت إلى الإمساك بوجهها بينما توجه المصور نحوها للاطمئنان، قبل أن يفاجئها بقوله: "يا إلهي، أنتِ تنزفين"، لترد بقلق: "حقا؟".

وأوضحت تايسون أن إصابتها لم تكن خطيرة، رغم اقتراب الجرح الشديد من عينها، مؤكدة أنها نجت من الحادث دون أذى يذكر.

وتعاملت مع الأمر بروح مرحة، معلقة: "تحاول فقط القيام بعملك، لكن الطبيعة تقرر شيئا آخر".

كما مازحت قائلة إن الطائر يبدو بحاجة إلى "نظارات طبية" ليتمكن من رؤية الطريق جيدا، في إشارة ساخرة إلى قوة الاصطدام.

ولقي المقطع انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تجاوز عدد مشاهداته 105 آلاف مشاهدة وأكثر من 4 آلاف إعجاب، بينما انهالت التعليقات التي أعرب أصحابها عن دهشتهم من الحادث غير المعتاد.

