الرومانسية ليست مجرد كلمات جميلة أو هدايا، بل طريقة تفكير وشعور وطاقة دافئة نتبادلها مع من نحب.

وبحسب تحليل الفلك، ووفق مواقع مثل Astrology وHoroscope Today، هناك 3 أبراج تُصنف كالأكثر عاطفية ورومانسية بين جميع الأبراج.

إليك الترتيب:

المرتبة الأولى برج الحوت

الحوت هو الأكثر رومانسية دون منازع، ويمتلك هذا البرج قلبًا حساسًا وخيالًا واسعًا يجعله يحول الحب إلى قصة شاعرية وكأنه يعيش فيلمًا سينمائيًا.

الحوت يحب بصدق ويغفر كثيرًا.

المرتبة الثانية برج السرطان

مواليد السرطان لا يعبرون بالهدايا الفاخرة فقط، بل بالاهتمام والرعاية، وعندما يحب السرطان، يمنح شريكه الشعور بالأمان والانتماء.

بالنسبة للسرطان الحب هو وطن.

المرتبة الثالثة برج الميزان

الميزان عاشق بطبيعته، يحسن اختيار كلماته، ويعرف كيف يجعل الشريك يشعر بأنه مميز، ويميل للّحظات الراقية عشاء على ضوء الشموع، موسيقى هادئة، واهتمام كبير بالتفاصيل.

الميزان لا يحب فقط بل يُتقن فن الحب.