"الشيف أيمن" داخل مطعم بدبي.. قصة أول طباخ آلي في العالم

كتب – سيد متولي

في خطوة جريئة تمزج بين الخيال العلمي وفن الطهي، أطلق مطعم "ووهو" في دبي أول قائمة طعام من ابتكار طاهٍ آلي يحمل اسم "الشيف أيمن"، مستندا إلى تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة تعيد رسم ملامح المستقبل الغذائي.

وهذه التجربة الاستثنائية لا تكتفي بتقديم أطعمة جديدة، بل تثير أيضًا نقاشا واسعا حول الدور المتنامي للتقنية في تشكيل مشهد المأكولات العالمي، بحسب صحيفة ديلي ميل.

ويعتمد الشيف الروبوت على خوارزميات مدربة على آلاف الوصفات والأبحاث المتخصصة في كيمياء الطعام، ليحلل أذواق الزبائن ويقترح مزيج نكهات مبتكرا.

ومن بين ابتكاراته اللافتة طبق "تارتار الديناصور" الغامض، المقدّم على صحن يوحي وكأنه يتنفس، بالإضافة إلى "زبدة الأعشاب البحرية" التي ترافق لحوم الواغيو وتكشف عن توظيف ذكي لمكونات غنية بمذاق الأومامي.

ورغم هذا التطور، لا يزال الإنسان حاضرا، فإشراف الطهاة المحترفين يظل ضروريا لضبط النتائج، ما يعكس العلاقة التكاملية الحالية بين الآلة والإنسان في هذا المجال.

ويقف خلف التجربة أحمد أويتون جاكير، الشريك المؤسس، الذي يصف الشيف أيمن بأنه "جوردون رامزي المستقبل"، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي قادر،وربما قريبا جدا، على ابتكار أطباق تتفوق على ما يبدعه البشر.

وفي المقابل، يرفض طهاة بارزون مثل محمد أورفالي، الحاصل على نجمة ميشلان، مفهوم "الطاهي الآلي" تماما، موضحا أن الطهي يحمل روحا وذكريات وإحساسا لا تستطيع الخوارزميات محاكاته.