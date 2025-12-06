إذا كنت تستيقظ يوميًا وتشعر بأن يومك يبدأ بفوضى أو إرهاق، فقد تكون المشكلة في أول ساعة من صباحك.

وفقًا لموقع Healthline، فإن بدء اليوم بروتين ثابت لو كان بسيطًا يساهم في تحسين المزاج، وزيادة التركيز، وتقليل مستويات التوتر طوال اليوم.

إليك 4 خطوات بسيطةتغير صباحك بالكامل:

اشرب كوب ماء قبل أي شيء

بحسب موقع WebMD، فإن الجسم يفقد كمية من السوائل أثناء النوم، ما يؤثر على مستوى الطاقة فور الاستيقاظ.

وشرب الماء في أول دقيقة من يومك يساعد على:

ترطيب الجسم.

تنشيط الدورة الدموية.

تحسين وظائف الدماغ.

حرك جسمك لمدة 5 دقائق فقط

لا حاجة لساعة رياضة صباحًا يؤكد أن 3–5 دقائق من التمدد أو المشي البسيط يمكنها تحسين المزاج بإفراز الإندورفين، وتقليل تيبس العضلات، وتنشيط الجهاز العصبي.

حتى لو كنت مستعجلًا، تحريك الجسم ولو قليلًا يُحدث فرقًا واضحًا.

اكتب ما تشعر به أو أهدافك لهذا اليوم

وفقًا لتقرير من Psychology Today، فإن كتابة الأفكار صباحًا تساعد على:

تفريغ القلق.

ترتيب الأولويات.

ورفع الإنتاجية.

امتنع عن فتح الهاتف فورًا

يحذر من فتح الهاتف مباشرة بعد الاستيقاظ يجعل الدماغ يدخل في حالة توتر مبكر بسبب الإشعارات والمعلومات السريعة.