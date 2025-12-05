"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026

الصقور ضد الماتادور.. مجموعة قوية لـ السعودية في مونديال أمريكا 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت اليوم الجمعة 5 ديسمبر الجاري، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بالمونديال.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة السابعة رفقة كل من: "بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل 2026 حتى يوم 19 من شهر يوليو من العام ذاته، في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وحضر قرعة كأس العالم اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2026 وفد مصري، يضم كل من، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، حسام حسن مدرب المنتخب، بالإضافة إلى إبراهيم حسن مدير المنتخب.

والجدير بالذكر أن آخر مشاركة للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم، كانت في نسخة البطولة عام 2018، التي أقيمت في روسيا.

