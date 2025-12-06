قائمة إجازات العام الجديد 2026 لموظفي القطاعين العام والخاص

يهتم المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص والمؤسسات، بالبحث عن إجازات العام الجديد 2026 الرسمية لتنسيق أعمالهم وتنظيم أنشطتهم، سواء كانت متعلقة بالعمل أو المناسبات العائلية والدينية.

ويرصد "مصراوي"، جدول إجازات العام الجديد 2026، كما يلي:

7 يناير (الأربعاء): عيد الميلاد المجيد.

25 يناير (الأحد): عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

20 – 22 مارس (الجمعة – الأحد): عيد الفطر المبارك (3 أيام).

13 أبريل (الإثنين): إجازة شم النسيم.

25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء.

1 مايو (الجمعة): عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة): عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس): عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

