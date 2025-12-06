7 صور لزوجة مروان عطية في حفل تامر عاشور

بينهم مورينيو.. 3 أزمات لـ محمد صلاح مع المدربين

شاركت سلمى صقر زوجة نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية، متابعيها عدد من الصور خلال تواجدها في إحدى الحفلات الغنائية.

زوجة مروان عطية في حفل تامر عاشور

ونشرت صقر عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال تواجدها في حفل تامر عاشور.

وتعد صقر واحدة من أكثر زوجات نجوم كرة القدم داخل مصر، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك متابعيها صور لها رفقة زوجها باستمرار، عبر حسابها على "إنستجرام".

وكان مروان عطية احتفل بزفافه على سلمي صقر، في يوليو من عام 2024، في حفل شهد حضور العديد من نجوم كرة القدم المصرية.

ولدى نجم وسط النادي الأهلي مروان عطية بنت من زوجته سلمى صقر، تدعى ألما.

