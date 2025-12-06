اليوم.. نظر محاكمة 56 متهماً بخلية التجمع

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 56 متهماً في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع.

ووجهت النيابة للمتهم الأول وآخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وفيما وجه لباقي المتهمين تهم الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.