زفاف البلوجر أم جاسر يثير تفاعلا على مواقع التواصل (25 صورة)

أثار احتفال البلوجر أم جاسر بعيد زواجها تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما شاركت متابعيها التحضيرات للحفل قبل أيام، لتعود وتنشر لقطات موسعة من أجواء الاحتفال الذي حضره عدد من مشاهير السوشيال ميديا.

وشهدت إحدى القاعات بالإسكندرية فعاليات الاحتفال، وسط أجواء احتفالية تخللتها جلسة تصوير على البحر، تلتها فقرات رقص شاركت فيها أم جاسر وزوجها بكار وأبناؤهما.

وظهرت البلوجر بفستان منفوش باللون الأبيض المزين بالتطريز الفضي، فيما ارتدى زوجها بدلة سوداء مع سترة وفيونكة سوداء وقميص أبيض.

وتنوعت فقرات الحفل بين الرقص على الأغاني الشعبية ورقصة "السلو" على أنغام أغنية "نسيني" للفنان محمد فؤاد، إذ حمل بكار زوجته خلال الرقصة في لقطة حظيت بانتشار واسع.

كما شهد الحفل فقرة تقطيع التورتة على أغنية عمرو دياب "أنا ليك"، وسط أجواء وصفت بالرومانسية.

بينما أبرز ما أثار التفاعل بين المتابعين كان مقطع فيديو ظهرت فيه أم جاسر وزوجها ونجلها وهم يؤدون السلام الوطني خلال الحفل، وهو ما اعتبره كثيرون تصرفا غير معتاد في مثل هذه المناسبات.

وشارك عدد من صناع المحتوى في الحفل، من بينهم عبدالرحيم نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم الذي قدم وصلة غنائية للعروسين، إلى جانب البلوجر أبو خالد وكروان مشاكل وآخرين، ما زاد من تفاعل الجمهور مع الحدث عبر مواقع التواصل.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل العديد من مقاطع وصور الاحتفال، التي أظهرت تفاعلا واسعا مع أجواء الفرح والرقص والحضور اللافت للمشاهير، إضافة إلى مشهد السلام الوطني، الذي ظل محور النقاش الأبرز بين المتابعين.