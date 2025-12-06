مع تسارع الحياة اليومية وتزايد الضغوط النفسية، ويجد الكثيرون أنفسهم محاطين بطاقة سلبية تؤثر على المزاج، الإنتاجية وحتى الصحة الجسدية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع MindBodyGreen إليك أبرز 4 طرق فعالة ينصح بها الخبراء لتنظيف الطاقة السلبية وجذب طاقة أكثر هدوءًا وإيجابية:

ترتيب وتنظيف المساحات المحيطة بك

يشير موقع The Holistic Psychologist إلى أن الفوضى البصرية تُترجم مباشرة إلى فوضى ذهنية.

فالبيئة المزدحمة بالأغراض غير المستخدمة تولّد شعورًا بالإرهاق والاختناق دون أن نشعر.

ممارسة التأمل والتنفس العميق

بحسب Healthline، فإن جلسات التنفس البطيء والمتوازن تساعد على تهدئة الجهاز العصبي والتخلص من الشحنات العاطفية العالقة.

الحد من الأشخاص المستنزِفين عاطفيًا

العلاقات غير الصحية أحد أكبر مصادر الطاقة السلبية، لذا حاول وضع حدود واضحة، وتقليل التواصل مع الأشخاص السلبيين، وتعزيز محيطك بأشخاص ملهمين وداعمين.

استبدال الحديث الذاتي السلبي بعبارات إيجابية

الفكر يحمل طاقة لذلك، ينصح باستخدام عبارات الامتنان والتأكيدات الإيجابية اليومية مثل"أنا أستحق السعادة"،"أستقبل اليوم بطاقة سلام وراحة".

هذه الممارسات الصغيرة تساعد العقل على إعادة توجيه تركيزه نحو المشاعر الإيجابية بدلًا من السلبية.