عبر التاريخ، تميزت حفلات زفاف المشاهير والعائلات الملكية بتورتات فاخرة، أحيانا تكلفتها آلاف أو ملايين الدولارات، ومزينة بتفاصيل دقيقة وطبقات تعكس فخامة الحدث.

فيما يلي، أغلى تورتات في العالم من زفاف المشاهير والعائلات الملكية، وفقا لموقعي "foxnews"، و"theknot".

الأمير ويليام وكيت ميدلتون- 80 ألف دولار

تميز حفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون بتورتة زفاف مصنوعة من الفواكه من ثماني طبقات، مغطاة بالكريمة البيضاء و900 زهرة من عجينة السكر، صممتها فيونا كيرنز بتكلفة 80 ألف دولار.

احتوت الكعكة على 17 نوعًا من الزهور الرمزية، مثل الوردة الإنجليزية والنرجس الويلزي والنفل الأيرلندي، بينما نقش في الطبقة السادسة الأحرف الأولى للزوجين.

الأمير تشارلز والأميرة ديانا- 40 ألف دولار

في حفل زفافهما عام 1981، أنفقت ديانا وتشالز أكثر من 40 ألف دولار على التورتة الرئيسية، التي بلغ ارتفاعها مترا ونصف وصُنع منها 27 نسخة إضافية، صمّمها ديفيد أفيري وزُينت بالورود وأزهار الأوركيد وشعار النبالة الملكي.

تبلغ قيمتها اليوم ما يزيد عن 100 ألف دولار.

ليزا مينيللي وديفيد جيست- 40 ألف دولار

تورتة زفاف الممثلة الأمريكية ليزا مينيللي وديفيد جيست ذات الـ12 طبقة، صممت بالألوان الأسود والأبيض مع لمسات حمراء، وزُينت بخطوط فضية وورود من عجينة السكر.

مايكل جوردان وإيفيت برييتو– 10 ملايين دولار

في حفل ضخم، صممت كعكة زفاف مايكل جوردان، رجل أعمال أمريكي ولاعب كرة سلة وبيسبول، وزوجته إيفيت برييتو السباعية الطبقات بنكهة الروم الأبيض، مغطاة بعجينة السكر وبلورات السكر، ومزينة بدبابيس كريستالية وأحرف أولية للزوجين على الطبقة العلوية.

إيدي مورفي ونيكول ميتشل- 25 ألف دولار

كانت تورتة زفاف متعددة الطبقات، مزينة بالعديد من الزهور، صُممت عام 1993 لتكون أبرز معالم حفل زفاف الممثل إيدي مورفي وعارضة الأزياء نيكول ميتشل.

بريانكا تشوبرا ونيك جوناس- 19 ألف دولار

جاءت تورتة الزفاف مكونة من 6 طبقات مستوحاة من قصر أوميد بهاوان، صُممت خصيصا لهذه المناسبة الفاخرة، وبلغت تكلفتها حوالي 19 ألف دولار.

جريس كيلي والأمير رينيير الثالث- 12,800 دولار

احتوت الكعكة الملكية المكونة من ست طبقات على صندوق موسيقى وقفص مع حمامتين، صممت لتناسب حفل زفاف الممثلة جريس كيلي من أمير موناكو، بتكلفة تقارب 12,800 دولار.

