خبير أبراج يكشف توقعات مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

كتبت- ألاء نبيل

يلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك عند الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد في الامارات، بنهائي كأس السوبر المصري.

الأهلي تأهل إلى النهائي بعدما فاز على نظيره سيراميكا كليوباترا بدور نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل الزمالك بالفوز بركلات الترجيح على نظيره بيراميدز بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وفي هذا التقرير، يكشف "مصراوي" توقعات مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري، وفقا لما كشفه خبير الأبراج محمد صبحي لـ "مصراوي".

الأداء المتوقع من لاعبي الأهلي

محمد الشناوي (22 ديسمبر 1988)

حظوظ برج الجدي على الصعيد المهني اليوم جيدة ما تجعل اللاعب ثابت وهادئ ومسيطر على منطقة جزائه، كما أن رد فعله جيد.

محمود تريزيجيه (1 أكتوبر 1994)

يتمتع مواليد برج الميزان اليوم بنشاط جيد على الصعيد المهني، لذا سيكون اللاعب في حالة تميز ويمكن أن يحقق فارق في المباراة.

زيزو (10 يناير 1996)

حظوظ اللاعب جيدة للغاية حيث يتميز مواليد الجدي اليوم بالانضباط المهني، ما يجعل لديه قدرة على التمريرات الصحيحة والمنظمة ليبرز تأثيره الايجابي في الملعب.

بن شرقي (24 سبتمبر 1994)

يمتلك برج الميزان اليوم قدرة على التحرك بذكاء وخفة ما يساعد اللاعب بن شرقي في ارضية الملعب، ولكن على صعيد الصحة النفسيه يعاني البرج من عدم استقرار نفسي واضح.

ياسر إبراهيم (10 فبراير 1993)

مواليد برج الدلو اليوم في حالة يقظة ما يجعل ياسر ابراهيم يحافظ على تركيزه طوال الوقت.

الأداء المتوقع من لاعبي الزمالك

محمد عواد (6 يوليو 1992)

برج السرطان يتمتع بالهدوء اليوم على الصعيد المهني ولكن تعرضه للضغط يبطئ قراراته.

ناصر ماهر (8 فبراير 1997)

برج الدلو يتمتع برؤية واضحة وشاملة على الصعيد المهني اليوم، ويمتلك مهارة عالية ودقيقة تساعده لذا عليه استغلال ذلك.

عبدالله السعيد (13 يوليو 1985)

سيواجة مولود برج السرطان بطئ في ادائه المهني اليوم، ولكن تمتعه بالخبرة تظهر بوضوح في قراراته وتمركزه.

أحمد أبو الفتوح (22 مارس 1998)

برج الحمل سيكون مندفع مهنيا اليوم، ما يؤثر على اللاعب في أرضية الملعب بشكل إيجابي.

محمود الونش (1 يونيو 1995)

مواليد برج الجوزاء يتميز بـ انضباط عالي على الصعيد المهني لكنه يعاني من لحظات شرود ذهني.

من الفائز بمباراة اليوم ؟

كشف صبحي أن حظوظ لاعبي الأهلي أعلى، ما يجعله قريبا من الفوز ببطولة السوبر.