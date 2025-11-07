كائنات تنام بعين واحدة.. والسبب مذهل

20 صورة لأجمل بحيرات العالم التي لم تسمع عنها من قبل

في عالم الحيوانات، لا تزال الكثير من السلوكيات تثير دهشة العلماء وتكشف عن قدرات فريدة طورتها الكائنات الحية للتكيف مع بيئاتها.

ومن بين هذه الظواهر اللافتة، قدرة بعض الكائنات على النوم بعين واحدة فقط، بينما تظل العين الأخرى مفتوحة وكأنها تراقب ما حولها.

وبحسب موقع Science Focus، فإن هذه الحالة تعرف علميا باسم "النوم أحادي النصف الدماغي" "Unihemispheric slow-wave sleep"، وهي آلية بيولوجية تسمح للحيوانات بإراحة نصف دماغها فقط، بينما يظل النصف الآخر نشطا ومنتبها لأي تهديدات في البيئة المحيطة.

كائنات تنام بعين واحدة، منها:

الدلافين

الدلافين من أبرز الكائنات التي تستخدم هذه التقنية، فهي تحتاج إلى البقاء قريبة من سطح الماء للتنفس، لذا يظل نصف دماغها يقظا كي يحافظ على التنفس والسباحة في آن واحد.

الطيور المهاجرة

بعض أنواع الطيور، مثل الأوز البري، يمكنها النوم أثناء الطيران لمسافات طويلة، مع إبقاء عين واحدة مفتوحة لرصد الاتجاهات وتفادي الاصطدام.

بعض أنواع أسماك القرش

أسماك قرش الشعاب المرجانية، على سبيل المثال، لا تتوقف عن السباحة أبدا، ويعتقد أنها تلجأ إلى هذا النوع من النوم للحفاظ على نشاطها التنفسي والحسي في المحيط المفتوح.

حيوانات الفقمة

الفقمات تستخدم النوم أحادي الدماغ عندما تكون في الماء، لكنها تنام بشكل طبيعي حين تصعد إلى اليابسة، مما يعكس قدرة مذهلة على التكيف البيئي.

