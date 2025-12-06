الوعود ليست مجرد كلمات، بل التزام واحترام، وبين كل الأبراج، هناك 4 معروفة بقدرتها على الحفاظ على كلامها مهما كانت الظروف.

ووفقًا لما نشره موقع AstroStyle، فإن مواليد هؤلاء الأبراج يتمتعون بصفات مثل المصداقية، والانضباط، والجدية في العلاقات والتعاملات.

برج الجدي

مولود الجدي لا يطلق وعدًا بسهولة، لكن إذا قال "أعدك"، فاعتبر الأمر محسومًا.

برج الثور

الثور من الأبراج التي تقدر الاستقرار والوفاء، ويفضل الأفعال على الكلام.

برج العذراء

العذراء شخصية دقيقة ومنظمة، ولا يطيق فكرة الإخلال بكلمة أعطاها، يعتبر أن الوعد مسؤولية أخلاقية، لذلك يفعل المستحيل كي يفي به.

برج الأسد

الأسد يحب أن يظهر بثوب الشخص الجدير بالثقة، يحافظ على وعوده حفاظًا على صورته أمام الآخرين.