استمرار الانخفاض وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة بداية من غدًا الأحد حتى الخميس 11 ديسمبر.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الأحد 7 ديسمبر

فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من البحر الأحمر وسيناء وخليج العقبة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط وجنوب الصعيد.

من الإثنين إلى الخميس

فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.