كتب- عمرو صالح:

دعت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جموع المحامين على مستوى الجمهورية إلى حضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها اليوم السبت، وذلك للتصويت على زيادة المعاشات بحد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه، إلى جانب مناقشة باقي بنود جدول الأعمال.

ويتم التصويت على كل بند من بنود جدول الأعمال على حدة، بما يضمن إتاحة الرأي الكامل لأعضاء الجمعية في كل مقترح.