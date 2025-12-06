إعلان

اليوم.. "المحامين" تدعو أعضائها للمشاركة في الجمعية العمومية لزيادة المعاشات

كتب : مصراوي

08:00 ص 06/12/2025

النقابة العامة للمحامين

كتب- عمرو صالح:

دعت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جموع المحامين على مستوى الجمهورية إلى حضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها اليوم السبت، وذلك للتصويت على زيادة المعاشات بحد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه، إلى جانب مناقشة باقي بنود جدول الأعمال.

ويتم التصويت على كل بند من بنود جدول الأعمال على حدة، بما يضمن إتاحة الرأي الكامل لأعضاء الجمعية في كل مقترح.

النقابة العامة للمحامين الجمعية العمومية لزيادة المعاشات عبدالحليم علام نقيب المحامين

