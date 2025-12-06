تشمل التأشيرة والتذاكر والباركود.. تعرف على أسعار عمرة ديسمبر 2026

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة شهر ديسمبر 2025-2026.

وقال "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، إن شركات السياحة أعلنت رسميًا أسعار برامج عمرة ديسمبر لهذا العام، موضحًا أن برامج العشرة أيام جاءت بأسعار متفاوتة بحسب نوع الإقامة داخل الغرف.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن سعر البرنامج للفرد في الغرفة الرباعية يتراوح بين 38 و44 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار الغرفة الثلاثية بين 40 و47 ألف جنيه، على أن تبدأ أسعار الغرفة الثنائية من 43 حتى 54 ألف جنيه.

وأوضح وحيد أن الأسعار المعلنة تشمل تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية وإصدار باركود البوابة المصرية، بالإضافة إلى الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقًا للبرامج المحددة، إلى جانب تذاكر الطيران، وتوفير مشرف متخصص من الشركة يرافق المعتمرين طوال مدة الرحلة، فضلًا عن الانتقالات داخل المملكة بأتوبيسات حديثة، وتقديم حقيبة يد هدية لكل معتمر.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة، أوضح أن المستندات الضرورية لحجز برامج العمرة تشمل:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء وحديثتان، مع الالتزام بارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

أشار إلى أن الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر تتضمن:

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية، مع صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند الحالة الاجتماعية للإناث (قسيمة الزواج أو الطلاق).

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفق التعريفة المقررة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

