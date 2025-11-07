سيدة تمتلك أطول رموش في العالم.. وتحولها إلى مصدر رزق

سجلت السيدة الصينية يو جيانشيا رقما قياسيا عالميا لأطول رمش طبيعي في العالم، حيث بلغ طوله 20.5 سنتيمترا، بعد قياس رسمي أجري في مدينة شنغهاي بتاريخ 20 مايو 2021، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكانت أطول رمش ليو جيانشيا قد قيست سابقا في عام 2016 بطول 12.4 سم، ومنذ ذلك الحين استمرت رموشها في النمو، ليصبح الطول الحالي أطول بمقدار 8.1 سم عن القياس السابق، ما يجعلها واحدة من أشهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الرقم القياسي والتحقق الرسمي

تعد هذه القياسات جزءا من سجلات غينيس للأرقام القياسية، التي تتطلب فحصا دقيقا وموثقا من قبل خبراء مختصين لضمان صحة القياس ودقته.

ويشير موقع غينيس إلى أن السجلات العالمية تتغير باستمرار ولا تنشر جميع التحديثات على الإنترنت فورا.

ردود الفعل والشهرة العالمية

تحولت رموش يو جيانشيا الطويلة إلى مصدر رزق واهتمام عالمي، حيث حظيت بتغطية واسعة من الصحف والقنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

يوضح الخبراء الطبيون أن طول رموشها الفائق يرجع إلى عوامل وراثية ونمو طبيعي مستمر للشعرة، مؤكدين أن مثل هذه الظواهر نادرة للغاية، ما يجعلها حالة مميزة تستحق التوثيق والاهتمام العالمي.

