لحظات نوم تتحول إلى كابوس.. طفل يتعرض لصعقة كهربائية

كتب – سيد متولي

شهدت ولاية لويزيانا الأمريكية حادثا مروعا، إذ تحول نوم طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام إلى كابوس، حين تعرض لصعقة كهربائية أثناء شحن جهازه اللوحي على السرير، ما تسبب له بحروق بالغة من الدرجة الثالثة في رقبته.

وبحسب ذا صن، استيقظت والدته، لورين مورو، على صرخاته المفزعة، لتجده مصابا بحروق شديدة في عنقه ويديه، بينما تنتشر رائحة احتراق في أرجاء الغرفة.

وتبين أن الصعقة نتجت عن ماس كهربائي بين كابل الشحن وسلسلة معدنية كان الطفل يرتديها، ما أدى إلى التصاقها بجلده واحتراقها.

ونقل الطفل إلى المستشفى على وجه السرعة، حيث أكد الأطباء أن حياته كانت مهددة، إذ كادت الصعقة أن تصل إلى أحد الشرايين الرئيسية في العنق.

وبعد استقرار حالته، أوصى الأطباء بخضوعه لعلاج طويل يشمل تنظيف الحروق وربما إجراء عمليات ترقيع جلد مستقبلا.

ووصفت الأم ما جرى بأنه "معجزة"، مؤكدة أنها لن تسمح بعد اليوم بشحن أي أجهزة إلكترونية داخل غرف النوم، ودعت الأهالي إلى توخي الحذر واتخاذ الحادثة تحذيرا جديا من مخاطر شحن الأجهزة أثناء النوم.

