يسمح للعلماء بالبقاء أسبوع كامل.. معلومات عن أول منزل بشري تحت الماء

20 صورة لأجمل بحيرات العالم التي لم تسمع عنها من قبل

صممت شركة "ديب" البريطانية مركبة "فانغارد" المائية التي تعد أول منزل بشري تحت الماء.

وكشفت الشركة عن نموذجها الأولي في حظيرة طائرات بـ ميامي، فلوريدا، بهدف تمكين علماء المحيطات والباحثين من البقاء تحت الماء لمدة لا تقل عن أسبوع بدلا من بضع ساعات، وفقا لـ "yahoo".

قال المهندس نورمان سميث: "بعض مناطق المحيطات حول العالم لم يتم استكشافها على هذه الأعماق، وسيتيح توفير إمكانية الوصول للغواصين إلى هذه المناطق مجالا جديدا بالكامل للبحث العلمي".

وفي الوقت الحالي، تقع فانغارد على عمق 20 متر فقط تحت الماء، وهو عمق يمكن الوصول إليه بالغوص، لكن شركة ديب تعمل على نماذج أولية يمكنها الوصول إلى عمق 200 متر.

وتتكون المركبة من ثلاثة مكونات: غرفة معيشة، ومركز غوص، وقاعدة وغرفة المعيشة، التي يبلغ طولها 12 متر وعرضها 3.7 أمتار، هي القسم المخصص لعمل ونوم وتناول طعام الباحثون.

وقد جرى تصميم هذا القسم خصيصا ليقاوم ضغط المحيط، مما يحافظ على سلامة ما يصل إلى أربعة ركاب بداخله.

وسيتصل "مركز الغوص" بالقاعدة التي ستثبت في قاع البحر، ودور هذه القاعدة أساسي في تأمين الباحثون وحمايته من الاضطرابات التي تسببها الأمواج والعواصف.

كما ستتضمن فانغارد هيكلا عائما على سطح الماء لنقل الهواء المضغوط، وتزويد المركبة بالطاقة والسماح بالتواصل مع العالم الخارجي.

وفي الأسابيع القليلة المقبلة، ستبدأ شركة ديب في نشر مركبة Vanguard قبالة سواحل فلوريدا.

وتأمل الشركة أن يسهم هذا النموذج في تمكين العلماء من إجراء مشاريع بيئية مستدامة.

اقرأ أيضًا:

حفل خاص داخل مغارة يثير الجدل في لبنان.. ما قصته؟

نظام غذائي يخفف أعراض القولون العصبي- احرص عليه

صور لأخطر 3 ألعاب في العالم.." هتموت من الرعب"

20 صورة لأجمل بحيرات العالم التي لم تسمع عنها من قبل

قبل انطلاقه.. نجمات بفساتين بفتحة ساق جريئة في القاهرة السينمائي 2024

