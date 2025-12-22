إعلان

حالة نادرة.. الصقيع يُغطي السيارات في الرياض (فيديو)

كتب : مصراوي

01:44 م 22/12/2025

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تشكل الصقيع على السيارات في العاصمة السعودية الرياض يوم أمس الأحد.

واعتبرت بعض الحسابات، التي أعادت نشر الفيديو، أن هذه الحالة نادرة الحدوث، وفق قولهم.

وصباح الاثنين، أفاد المركز الوطني السعودي للأرصاد، أن الطقس اليوم سيشهد استمرار تكون الضباب على أجزاء من مناطق العاصمة الرياض، مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

السيارات الصقيع الرياض

