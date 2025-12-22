إعلان

لتعزيز العلاقات.. وزير العدل يستقبل السفير الإيرلندي بالقاهرة

كتب : أحمد أبو النجا

03:31 م 22/12/2025

وزير العدل يستقبل السفير الإيرلندي بالقاهرة

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الاثنين، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أيدن أوهارا، سفير أيرلندا، بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه في مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير، مُشيدًا بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصة في مجال التعاون القضائي في القضايا المدنية.

ومن جانبه، أعرب السفير عن سعادته باللقاء، مُشيدًا بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومعربًا عن تطلعه لتبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

المستشار عدنان فنجري وزير العدل السفير الإيرلندي بالقاهرة

