مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا

كتب : محمد خيري

12:23 م 22/12/2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    اجتماع هاني أبو ريدة مع منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 21 صورة
    مران منتخب مصر 1
  • عرض 21 صورة
    من مران منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر (21)
  • عرض 21 صورة
    تدريبات منتخب مصر (18)
  • عرض 21 صورة
    مصطفي محمد من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    إمام عاشور من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    رامي ربيعة من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    زيزو من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي من جلسة تصوير منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يبحث الجمهور المصري عن مشاهدة مباراة المنتخب الوطني مجانا، خلال مواجهة نظيره منتخب زيمبابوي، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 2025

منتخب مصر يلتقي نظيره منتخب زيمبابوي مساء اليوم الإثنين، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، على ملعب "أكادير الكبير"، في مستهل مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

4 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر وزيمبابوي مجانًا

ورغم أن شبكة beIN SPORTS تمتلك حقوق البث الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، إلا أن مباراة مصر وزيمبابوي تُذاع مجانًا عبر 4 قنوات مفتوحة على أقمار صناعية مختلفة، وهي:

Canal 2 International HD

القمر: يوتلسات 3 شرقًا

التردد: 11431

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 18330

القنوات الإفريقية المفتوحة (ORTM – RTB – BTV)

القمر: يوتلسات 9 شرقًا

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تردد آخر: 12034

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

TVGE

القمر: أسترا 23 شرقًا

التردد: 12031

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

Arryadia TNT HD

القمر: عرب سات 26 شرقًا

التردد: 11180

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

مصر × زيمبابوي: 22 ديسمبر – 10:00 مساءً

مصر × جنوب أفريقيا: 26 ديسمبر – 5:00 مساءً

أنجولا × مصر: 29 ديسمبر – 6:00 مساءً

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة – حمدي فتحي – خالد صبحي

خط الوسط: محمود حسن "تريزيجيه" – مروان عطية – أحمد سيد "زيزو" – محمد هاني

خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وزيمبابوي مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي القنوات الناقلة القنوات المفتوحة تشكيل مباراة مصر وزيمبابوي بين سبورت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
منها الأهلي ومصر.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك
قمة تاريخية جديدة.. الذهب يقفز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة