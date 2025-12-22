"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
كتب : محمد خيري
يبحث الجمهور المصري عن مشاهدة مباراة المنتخب الوطني مجانا، خلال مواجهة نظيره منتخب زيمبابوي، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).
موعد مباراة مصر وزيمبابوي 2025
منتخب مصر يلتقي نظيره منتخب زيمبابوي مساء اليوم الإثنين، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، على ملعب "أكادير الكبير"، في مستهل مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.
4 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر وزيمبابوي مجانًا
ورغم أن شبكة beIN SPORTS تمتلك حقوق البث الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، إلا أن مباراة مصر وزيمبابوي تُذاع مجانًا عبر 4 قنوات مفتوحة على أقمار صناعية مختلفة، وهي:
Canal 2 International HD
القمر: يوتلسات 3 شرقًا
التردد: 11431
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 18330
القنوات الإفريقية المفتوحة (ORTM – RTB – BTV)
القمر: يوتلسات 9 شرقًا
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
تردد آخر: 12034
الاستقطاب: رأسي (V)
معدل الترميز: 27500
TVGE
القمر: أسترا 23 شرقًا
التردد: 12031
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
Arryadia TNT HD
القمر: عرب سات 26 شرقًا
التردد: 11180
الاستقطاب: رأسي (V)
معدل الترميز: 27500
مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات
مصر × زيمبابوي: 22 ديسمبر – 10:00 مساءً
مصر × جنوب أفريقيا: 26 ديسمبر – 5:00 مساءً
أنجولا × مصر: 29 ديسمبر – 6:00 مساءً
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: رامي ربيعة – حمدي فتحي – خالد صبحي
خط الوسط: محمود حسن "تريزيجيه" – مروان عطية – أحمد سيد "زيزو" – محمد هاني
خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح