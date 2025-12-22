أتوبيسات لنقل الجماهير وتشديدات.. ماذا يحدث قبل مواجهة مصر وزيمبابوي؟

يبحث الجمهور المصري عن مشاهدة مباراة المنتخب الوطني مجانا، خلال مواجهة نظيره منتخب زيمبابوي، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 2025

منتخب مصر يلتقي نظيره منتخب زيمبابوي مساء اليوم الإثنين، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، على ملعب "أكادير الكبير"، في مستهل مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

4 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر وزيمبابوي مجانًا

ورغم أن شبكة beIN SPORTS تمتلك حقوق البث الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، إلا أن مباراة مصر وزيمبابوي تُذاع مجانًا عبر 4 قنوات مفتوحة على أقمار صناعية مختلفة، وهي:

Canal 2 International HD

القمر: يوتلسات 3 شرقًا

التردد: 11431

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 18330

القنوات الإفريقية المفتوحة (ORTM – RTB – BTV)

القمر: يوتلسات 9 شرقًا

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تردد آخر: 12034

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

TVGE

القمر: أسترا 23 شرقًا

التردد: 12031

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

Arryadia TNT HD

القمر: عرب سات 26 شرقًا

التردد: 11180

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

مصر × زيمبابوي: 22 ديسمبر – 10:00 مساءً

مصر × جنوب أفريقيا: 26 ديسمبر – 5:00 مساءً

أنجولا × مصر: 29 ديسمبر – 6:00 مساءً

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة – حمدي فتحي – خالد صبحي

خط الوسط: محمود حسن "تريزيجيه" – مروان عطية – أحمد سيد "زيزو" – محمد هاني

خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح