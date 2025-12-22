البكالوريا أم الثانوية العامة.. نصائح مهمة من خبير تربوي للطلاب

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن المعايير الأساسية التي يجب أن يعتمد عليها طلاب الصف الأول بكالوريا عند اختيار المسار الدراسي المناسب من بين أربعة مسارات هي: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، وآداب وفنون.

وأشار "شوقي"، إلى أن كثرة المسارات واختلاف طبيعتها كونها أول تجربة للطلاب في هذا النظام قد يخلق حيرة وترددًا لدى الطلاب عند اتخاذ القرار.

وبين أن المعايير الأساسية لاختيار المسار، كما يلي:

المؤشر الموضوعي: درجات الطالب في المواد المتعلقة بالمسار على سبيل المثال، المتفوق في العلوم يفضل له مسار الطب وعلوم الحياة، والمتفوق في الرياضيات والبرمجة يفضل الهندسة وعلوم الحاسب، والمتفوق في الدراسات الاجتماعية واللغات يفضل الآداب والفنون، والمتفوق في المواد التجارية يفضل مسار الأعمال.

المؤشر الذاتي: شعور الطالب بقدرته على تحصيل مقررات المسار الذي ينوي اختياره.

ميول الطالب وحبه للمقررات الدراسية، بحيث يكون اختيار المسار متوافقًا مع اهتماماته الشخصية.

عدد الكليات المتاحة لكل مسار: مسار الطب وعلوم الحياة يتيح أكبر عدد من الكليات، يليه الهندسة وعلوم الحاسب، ثم الأعمال، وآخرًا الآداب والفنون. ومع ذلك، حذر شوقي من الاعتماد على عدد الكليات وحده في الاختيار، إذ يجب مراعاة القدرات الحقيقية للطالب.

متطلبات سوق العمل: المسارات التي تشمل البرمجة والذكاء الاصطناعي والرياضيات والكيمياء والأحياء أكثر ارتباطًا بسوق العمل مقارنة بالعلوم التجارية والأدبية.

ووجه الخبير التربوي، نصائح للطلاب؛ لتجنب الاختيار الخاطئ، وتشمل تجنب اختيار المسار بشكل عشوائي أو استنادًا لرغبات الأسرة فقط، وعدم تقليد زملاء الطالب في الاختيار، وعدم مقارنة نظام المسارات الجديد بنظام التشعيب في الثانوية العامة بسبب اختلاف طبيعة المقررات، والأخذ في الاعتبار أن الاختلاف بين المسارات الأربعة يقتصر على ثلاثة مقررات فقط، ويمكن للطالب التحويل بين المسارات في الصف الثالث إذا شعر بعدم تناسب المسار المختار، والتشاور مع الوالدين والمعلمين وذوي الخبرة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأكد أن اتباع هذه المعايير يساعد الطلاب على اختيار المسار الذي يتناسب مع قدراتهم وميولهم ويضمن مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

