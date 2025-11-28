25 صورة لـ البلاك فرايدي.. كيف يحتفل العالم بموسم التخفيضات؟

أصبح البلاك فرايدي"Black Friday"، أو "الجمعة السوداء"، ظاهرة عالمية يحتفل بها ملايين المتسوقين حول العالم، رغم أن أصوله تعود إلى فيلادلفيا بالولايات المتحدة في خمسينيات القرن العشرين.

تخفيضات البلاك فرايدي



ووفقا لموقع en.cibercuba، يعرف اليوم بأنه البداية غير الرسمية لموسم التسوق في العطلات، حيث تتنافس المتاجر لتقديم أفضل الخصومات.

يحيط مصطلح "الجمعة السوداء" بالعديد من الأساطير، أبرزها ربطه بالعبودية، لكن الدراسات أثبتت عدم صحة هذه الفرضية.

الأرجح أن المصطلح ارتبط بفوضى شوارع فيلادلفيا بعد عيد الشكر، وازدحام المتاجر والطرقات، ما استدعى جهودا مضاعفة من الشرطة، فأطلقوا على هذا اليوم اسم "الجمعة السوداء".

البلاك فرايدي حول العالم

مع مرور الوقت، توسع الحدث ليصبح جزءا أساسيا من التجارة بالتجزئة في الولايات المتحدة، وظهرت نسخ إلكترونية مثل Cyber Monday لتعزيز التسوق عبر الإنترنت، والتي سجلت أرقام مبيعات قياسية، خاصة خلال جائحة كورونا.

أصبح "البلاك فرايدي" خارج الولايات المتحدة، مناسبة عالمية:

- أوروبا

دول مثل إسبانيا، فرنسا، وألمانيا تعتمد عروض الجمعة السوداء، خصوصا عبر الإنترنت.

- أمريكا اللاتينية

المكسيك تحتفل بـ "El Buen Fin"، نسخة محلية مستوحاة من البلاك فرايدي.

- آسيا وأفريقيا

اكتسب الحدث شعبية كبيرة بفضل التجارة الإلكترونية واستراتيجيات التسويق العالمية.

موعد البلاك فرايدي في مصر

بينما ينطلق موسم البلاك فرايدي 2025 في مصر مطلع نوفمبر، ويطلق عليه "الجمعة البيضاء"، فيما تبدأ بعض العلامات التجارية إطلاق أقوى عروضها من 21 نوفمبر وتستمر حتى نهاية الشهر.

ويوافق اليوم الرئيسي للبلاك فرايدي هذا العام 28 نوفمبر، الجمعة الأخيرة من الشهر.