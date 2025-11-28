"يا تلحق يا متلحقش".. سباق على عروض البلاك فرايداي في مول مصر

شهد مول مصر اليوم الجمعة إقبالا كثيفا من المتسوقين بالتزامن مع انطلاق عروض البلاك فرايداي، حيث بدت الحركة نشطة في المول مع تزاحم المواطنين أمام المحال التجارية، في سباق واضح لاقتناص أكبر قدر من التخفيضات قبل نفاد البضائع.

ورصد محرر مصراوي خلال جولة ميدانية تكدسا أمام متاجر الملابس والماركات العالمية التي استحوذت على النصيب الأكبر من اهتمام الزوار، بعد الإعلان عن تخفيضات تراوحت بين 15% وحتى 70% على العديد من القطع، الأمر الذي انعكس في طوابير طويلة أمام غرف القياس وماكينات الدفع.

كما امتد الإقبال إلى متاجر الأجهزة الكهربائية التي أعلنت عن خصومات بلغت نحو 20% على عدد من المنتجات، إلى جانب عروض مماثلة على الأحذية والحقائب والإكسسوارات ومستلزمات المنزل، وسط تزايد حركة الشراء والتنقل بين الأرفف مع رغبة واضحة في الاستفادة من الأسعار المنخفضة.

وتوقع التجار استمرار موجة الازدحام طوال ساعات المساء خلال عطلة نهاية الأسبوع، خاصة مع تنوع العروض وحرص المتسوقين على الحصول على أفضل الأسعار، بينما أكد بعض الزوار أن التخفيضات الحالية تمثل فرصة مناسبة لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل مقارنة بالفترة الماضية.