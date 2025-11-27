إعلان

طفل يصدر أصوات صفير مخيفة من معدته مع كل حركة.. ما القصة؟

كتب : أحمد الضبع

02:00 م 27/11/2025

تعبيرية

أثار طفل لبناني من بلدة سحمر في قضاء البقاع الدهشة بعد أن ظهرت معدته تصدر أصواتا تشبه الصفير عند تحركه أو حديثه، وفق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الطفل وهو يرقد داخل أحد المستشفيات، حيث تبين لاحقا أن الأصوات ناجمة عن ابتلاعه قطعة بلاستيكية علقت في معدته، ما أثار موجة واسعة من التعليقات بين المستخدمين، بين من اعتبر الموقف طريفا ومن أبدى دهشته من الظاهرة غير المألوفة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، خضع الطفل لعملية جراحية دقيقة في مستشفى سحمر، نجح خلالها الفريق الطبي في إزالة الجسم الغريب دون أي مضاعفات.

وأكدت مصادر طبية أن حالته الصحية مستقرة بعد العملية، وهو يتلقى الآن العناية اللازمة، فيما عاد وضعه الصحي إلى طبيعته بعد استخراج القطعة.

