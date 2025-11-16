"من وحي مسلسل ورد وشوكولاتة ".. لماذا يخون بعض الرجال زوجاتهم؟

"من وحي مسلسل ورد وشوكولاتة ".. لماذا يخون بعض الر

تصدرت حلقات مسلسل "ورد وشوكولاتة " محركات بحث جوجل بعد عرضها، وتدور الأحداث حول العلاقة العاطفية بين الإعلامية الشهيرة "مروة" التي تقوم بدورها الفنانة زينة والمحامي "صلاح" الذي يقوم بدوره الفنان محمد فراج.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" لماذا يخون بعض الرجال زوجاتهم، وفقا لما كشفه موقع "verywellmind".

الشعور بعد التقدير

شعور الرجل بالنقص أو الإهمال قد يدفعه في كثير من الأحيان إلى الدخول في علاقة أخرى ليثبت لنفسه ويشعر أنه مرغوب.

الملل

قد يلجأ بعض الرجال إلى الدخول في علاقة جديدة لكسر الملل والحياة الروتينية بعد سنوات من الزواج.

فقدان التواصل العاطفي

شعور الرجل بالإهمال أو الرفض وعدم الحصول على الدعم العاطفي من زوجته قد يجعله يفكر في الزواج من غيرها.

الانتقام

إذا كان أحد الشريكين قد خان شريكه أو أضر به بأي شكل من الأشكال، فقد يشعر الشريك المتضرر بالحاجة إلى الانتقام، مما يؤدي إلى الخيانة.

الخلافات الزوجية

تراكم المشكلات والخلافات الزوجية وتجنب حلها يولد مسافة كبيرة بين الزوجين.

الاضطرابات النفسية

مشكلات الصحة العقلية والنفسية مثل الاكتئاب أو الإدمان قد يؤدي إلى الخيانة.