سعرها تخطى نصف مليار جنيه.. بيع أغلى ساعة يد في أقل من 10 دقائق (صور)

كشفت دار المزادات العالمية "فيليبس" في جنيف، عن بيع ساعة نادرة من طراز باتيك فيليب بيربتشوال كالندر، ذات الرقم المرجعي 1518 والمصنعة عام 1943، مقابل 17.6 مليون دولار أمريكي، ما يعادل أكثر من 803 ملايين جنيه مصري.

وتجاوزت الساعة السعر القياسي الذي حققته قبل تسع سنوات حين بيعت مقابل 13.64 مليون دولار.

وتعد هذه الساعة واحدة من أربع نسخ فقط معروفة صنعت من الفولاذ المقاوم للصدأ، ما يجعلها من بين أكثر الساعات المرغوبة في عالم المزادات.

وكانت الساعة قد تصدرت عناوين الصحف عام 2016 عندما أصبحت أغلى ساعة يد تباع في مزاد آنذاك، قبل أن يكسر رقمها في العام التالي ببيع ساعة رولكس دايتونا بول نيومان مقابل 17.8 مليون دولار.

وفي عام 2019، حطمت شركة باتيك فيليب نفسها الرقم القياسي مجددا ببيع ساعة جراند ماستر تشايم مقابل 31 مليون دولار، إلا أن بيع ساعة "بيربتشوال كالندر" هذا الأسبوع أعاد تسليط الضوء على أهميتها التاريخية ومكانتها كأحد أبرز الطرازات في تاريخ صناعة الساعات الفاخرة، بحسب خبراء المزادات.

وذكرت دار فيليبس، أن عملية البيع استغرقت أقل من تسع دقائق ونصف، وجذبت خمسة مزايدين من أنحاء مختلفة من العالم، قبل أن تباع الساعة في نهاية المطاف لأحد المزايدين عبر الهاتف.

وأقيم المزاد في فندق بريزيدنت بمدينة جنيف، وسط حضور لافت من هواة جمع الساعات والتجار وصانعي الساعات المعروفين.

طراز باتيك فيليب 1518 أُطلق عام 1941 كأول ساعة كرونوغراف بتقويم دائم تنتج بكميات تجارية، إذ أنتجت الشركة نحو 280 قطعة فقط، غالبيتها بعلب من الذهب الأصفر.

وخلال المزاد الذي امتد على مدار يومين، حققت "فيليبس" مبيعات إجمالية تجاوزت 82.87 مليون دولار من بيع 207 قطع، وهو الرقم الأعلى في تاريخ مزادات الساعات، مع تسجيل 1886 مزايدا من 72 دولة، ما يعكس استمرار النمو القوي في سوق الساعات النادرة والفاخرة.





A Patek Philippe wristwatch that once held the record as the world’s most expensive watch ever sold at auction has just broken its own record — again.



The rare timepiece fetched 14.19 million Swiss francs (US$17.6 million) at a Phillips auction in Geneva this weekend.



🧵1 pic.twitter.com/mr0w2cBVR3 — New Straits Times (@NST_Online) November 10, 2025

