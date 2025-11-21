كتب - سيد متولي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اصطياد واحد من أندر الطيور الحرة في سوريا، وذلك في مدينة جيرود بريف دمشق.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن الطائر المعروف بين هواة الصقارة باسم طير الحماد تم طرحه للبيع صباح يوم 18 نوفمبر 2025 في منطقة جيرود، ويبلغ مقاسه 17 × 17، بلون أشقر فاتح.

وينسب طرح الطير إلى الصياد المعروف أبو رواد الدكاك من أهالي جيرود، والذي يحظى بسمعة واسعة بين ممارسي هذه الهواية.

وبحسب الخبراء، فإن قيمة هذا الطائر قد تتجاوز 200 ألف دولار بالنظر إلى تفاصيله النادرة، إلا أنه بيع مقابل 60 ألف دولار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق موسم هجرة الطيور الذي يمتد من سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر، حين تعبر أنواع مختلفة من الطيور الأجواء السورية خلال رحلتها من أوروبا باتجاه القارة الإفريقية، مستندة في مساراتها إلى السلاسل الجبلية.

وتعد الصقور من أكثر الطيور تميزا وفخامة على مستوى العالم، لما تتمتع به من سرعة وقوة وأناقة، ما يمنحها مكانة رفيعة في أسواق الصقور الراقية.

ويعرف "الطير الحر" بتعدد أنواعه، ويأتي في مقدمتها الشاهين الذي يشتهر بمهاراته العالية في الصيد.

وتصنف صقور الشاهين ضمن الأغلى ثمنا، إذ قد يتجاوز سعر الواحد منها 250 ألف دولار، بينما تصل بعض أنواع صقور الحر والجريفون إلى أسعار بملايين الدولارات، وذلك تبعا لبلد المنشأ وخصائص الطائر ومهاراته.

