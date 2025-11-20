في أجواء تاريخية ساحرة بمنطقة الأهرامات، انطلقت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "The Best"، ليتحول "الريد كاربت" إلى منصة لاستعراض الأناقة، كان عنوانها الأبرز النجمة حنان مطاوع، التي سجلت حضورًا لافتًا منذ اللحظة الأولى لوصولها.

تفاصيل "لوك" حنان مطاوع

اختارت حنان الابتعاد عن الألوان الصاخبة، مفضلة "الأبيض الملكي" الذي تناغم ببراعة مع هيبة المكان وعراقته.

أطلت بفستان طويل باللون الأبيض، تميز بتطريزات يدوية راقية أضافت لمسة من الفخامة والبريق الهادئ دون تكلف، مما جعله خيارًا مثاليًا لسهرات الخريف في الأماكن المفتوحة.

أكملت "حنان" إطلالتها بمكياج ناعم اعتمد على الألوان الترابية الهادئة التي أبرزت جمال ملامحها المصرية، مع تسريحة شعر بسيطة تركت المساحة لتفاصيل الفستان لتكون هي البطل.

بورصة دراما رمضان

بعيدًا عن عدسات الموضة، يكتسب المهرجان أهمية فنية خاصة، حيث يشهد تجمعًا كبيرًا لنجوم الدراما الذين حققوا نجاحات مدوية في موسم رمضان 2025.

وتشير الكواليس إلى أن هذه الليلة لن تقتصر على التكريمات فقط، بل ستكون فرصة ذهبية يكشف فيها النجوم عن "كلمة السر" لأعمالهم الجديدة المنتظرة في الماراثون الرمضاني المقبل، وسط ترقب كبير من النقاد والجمهور لمعرفة الخريطة المبدئية للموسم القادم.