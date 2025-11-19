جذابة ومتنوعة.. 16 صورة لأبرز إطلالات حفل جوائز الكاف 2025

16 صورة ومعلومات عن صابرينا ماجد المتسابقة المصرية في ملكة جمال الكون 2025

شهد حفل جوائز الكاف 2025، الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط، حضورا مميزا لعدد من نجوم كرة القدم، الذين تألقوا بإطلالات أنيقة ومتنوعة على السجادة الحمراء.

وفيما يلي أبرز الإطلالات التي خطفت الأنظار خلال الحفل:

شيكابالا وزوجته

لفت لاعب الزمالك السابق شيكابالا الأنظار خلال وصوله إلى السجادة الحمراء في حفل جوائز الكاف 2025 بالرباط، حيث ظهر بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتديا بدلة سوداء مع قميص أبيض ورابطة عنق سوداء، وأكمل اللوك بنظارة شمسية.

أما زوجته سارة، تألقت بفستان طويل أسود بقصة انسيابية، ونسقت معه بالطو طويل بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع شعر منسدل على الجانبين بشكل بسيط.

وأكملت إطلالتها بكلاتش وحذاء أسود، إضافة إلى إكسسوارات شملت قلادة وحلقًا وأساور وخاتمًا.

أشرف حكيمي

أطل لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص أبيض ورابطة عنق وحذاء باللون الأسود.

أسامواه جيان

ظهر نجم منتخب غانا السابق أسامواه جيان بإطلالة مميزة، إذ اختار بدلة باللون البيبي بلو، ونسق معها حذاء أسود منح اللوك مظهرا أنيقا.

عصام الحضري

كما تألق الحارس المصري الأسطوري عصام الحضري ببدلة رسمية باللون الأزرق، ونسق معها قميصا أبيض ورابطة عنق باللون الأحمر، في مظهر كلاسيكي لافت.

ياسين بونو

اعتمد نجم الكرة المغربي ياسين بونو إطلالة كلاسيكية سوداء بالكامل، إذ ارتدى بدلة أنيقة مع قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

تشياماكا نادوزي

ظهرت حارسة مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب النيجيري تشياماكا نادوزي بإطلالة جريئة ببدلة صفراء نسقت أسفلها توب أسود.

واعتمدت تسريحة الشعر المرفوعة مع مكياج بسيط، وأكملت اللوك بحذاء أسود وإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم.

أديمولا لوكمان

تألق لاعب الكرة النيجيري أديمولا لوكمان بإطلالة مستوحاة من الزي الإفريقي، باللون الأخضر الداكن مع درجات الأزرق، وارتدى عباءة واسعة بتصميم كلاسيكي وتفاصيل بسيطة على الكتفين، مع قميص متناسق من اللون نفسه، وأكمل الإطلالة بعقد طويل من الخرز الأسود.