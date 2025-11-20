أبرز إطلالات النجوم في الدورة الثانية من مهرجان "The best" بالأهرامات (صور)

شهدت الدورة الثانية من مهرجان "The Best"، المُقامة حاليًا عند سفح الأهرامات، حضورًا لافتًا لكوكبة من أبرز المشاهير.

فقد توافد عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء للمشاركة في فعاليات الحدث، مما جعل الأجواء تتلألأ بإطلالاتهم المتنوعة والمميزة.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي"، "لايف استايل" أبرز الإطلالات خلال المهرجان:

بسمة بوسيل.. "إطلالة الملكة"

خطفت الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل الأنظار بإطلالة درامية تشبه الأميرات. ظهرت بسمة بفستان أسود طويل بصيحة الـ "One Shoulder".

تميز بتصميم انسيابي مع "كاب" طويل مطرز بالكامل بالترتر الفضي اللامع الذي أضاء عتمة الليل في منطقة الأهرامات.

وأكملت بسمة اللوك بلمسة ملكية جريئة، حيث ارتدت "تاجًا" ضخمًا مرصعًا بالفصوص على شعرها القصير، مع حقيبة يد صغيرة بنفس تطريز الفستان، لتكون الإطلالة الأكثر لفتًا للانتباه في الحفل.

حنان مطاوع بإطلالة ملكية

تألقت حنان بإطلالة راقية، مرتديةً فستانًا أبيض طويلًا صُمم بقصة انسيابية تمنحها مظهرًا ملكيًا.

وزُين بتطريزات دقيقة تلمع تحت أضواء المهرجان، مما أضفى على الإطلالة طابعًا فخمًا وهادئًا في الوقت نفسه.

وجاء مكياجها ناعمًا بتدرجات طبيعية أبرزت ملامحها الشرقية، فيما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة عزّزت من جاذبية حضورها.

إسعاد يونس.. "فخامة صاحبة السعادة"

بوقار معهود ولمسة عصرية، أطلت "صاحبة السعادة" الفنانة إسعاد يونس ببدلة كلاسيكية باللون الأسود، وهو خيار مثالي يناسب مكانتها وشخصيتها القوية.

تميز "الجاكيت" بتطريزات ذهبية بارزة على الأكتاف ومنطقة الصدر، مما أغناها عن ارتداء الكثير من المجوهرات.

واكتفت بقلادة ذهبية كبيرة منسدلة، مع تسريحة شعرها المعتادة ومكياج هادئ، لتقدم درسًا في "الشياكة المحتشمة".

مصطفى شعبان.. "أناقة الجان"

ارتدى مصطفى بليزر من خامة "القطيفة" السوداء، التي تعتبر خيارًا ذكيًا ومناسبًا جدًا لطقس الأهرامات المفتوح والبارد ليلًا في هذا الوقت من السنة.

ونسق معع قميص أبيض ناصع و"بابيون" سوداء، ليظهر بإطلالة رسمية متكاملة وجذابة.

سامح حسين.. "عفوي وشيك"

بابتسامته المعهودة، كسر الفنان سامح حسين حدة اللون الأسود المسيطر على ملابس الرجال، واختار بليزر من القطيفة باللون "النبيتي" الغامق، مع ياقة سوداء ستان.

ونسق سامح الإطلالة بشكل "سمارت كاجوال" يناسب شخصيته المرحة

حيث ارتدى بنطلونًا أسود وحذاءً برقبة عالية بدلًا من الأحذية الكلاسيكية التقليدية، مما أضفى على مظهره حيوية وشبابًا.