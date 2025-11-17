واقعة غريبة.. إلغاء احتفالات الميلاد في مدينة بريطانية بسبب الحمير

قررت بلدة آثيرتون في مقاطعة لانكشير البريطانية إلغاء احتفال عيد الميلاد السنوي، بعد موجة استياء واسعة أثارتها أنباء عن حظر مشاركة الحمير في هذا التقليد المحلي العريق، في واقعة غريبة.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، تنظم آثيرتون، الواقعة بين ويجان وبولتون، موكبا سنويا يجسد مشاهد الميلاد، بمشاركة شخصيات احتفالية وحمير مزينة تستخدم لإضفاء أجواء مبهجة وإتاحة الفرصة للأطفال لركوبها ضمن فعاليات العرض.

وكان عضو المجلس المحلي ستيوارت جيرارد قد أعلن إلغاء الفعالية، مستندا إلى قرار صادر عن مجلس ويجان يمنع إشراك الحيوانات في الفعاليات الرسمية، ومؤكدا أن الوقت لم يعد كافيا لإعادة تصميم الموكب دونها.

وأثار القرار موجة غضب بين السكان الذين وصفوه بأنه "تهديد للتقاليد والحريات".

وقال أدريان وايت، مدير إحدى مجموعات المجتمع المحلي على فيسبوك: "هذا غير مقبول تماما، عيد الميلاد مناسبة عريقة، وما يحدث اعتداء جديد على حرياتنا".

في المقابل، دعت جيس إيستو، عضو المجلس عن بلدة تايلدزلي المجاورة، إلى التهدئة واقترحت إقامة الموكب دون حمير لتجاوز الأزمة.

غير أن جمعية سكان آثيرتون، الجهة المنظمة للفعاليات، أعلنت أن الموكب سيقام "بالحمير وكل شيء"، موضحة أن ما حدث كان نتيجة "سوء فهم" داخل المجلس المحلي.

وأكدت الجمعية أن بعض المسؤولين أساؤوا تفسير سياسة المجلس الخاصة باستخدام الحيوانات، وخلطوا بين الفعاليات المجتمعية وتلك التي ينظمها المجلس رسميا، مشيرة إلى أن المسؤول المعني قدم اعتذاره وأن الموكب سيقام كما كان مقررا.

من جانبه، أوضح مجلس ويجان لصحيفة Wigan Today أن قواعده المتعلقة بمنع استخدام الحيوانات الحية لأغراض الترفيه تنطبق فقط على الفعاليات التي ينظمها المجلس نفسه، ولا تشمل الموكب الشعبي، مع التشديد على ضرورة ضمان رعاية الحيوانات.

