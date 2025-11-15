توقعات صادمة من ليلى عبد اللطيف: تسونامي وحرائق ووباء جديد يهدد العالم

كتت- أسماء مرسي:

كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف خلال استضافتها في برنامج "بين الحدس والحدث" الذي يقدمه الإعلامي ياسين محمد على قناة "الجديد"، عن مجموعة من التوقعات الصادمة.

عمليات أمنية وهجمات خطيرة

تنبأت "ليلى" بوقوع عملية أمنية ضخمة بين عامي 2025 و2026، تكون أخطر من حادثة تفجير أجهزة "البيجر"، كما حذرت من هجمات إرهابية تطال الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا، إضافة إلى عدد من الدول العربية.

وأشارت أيضا إلى احتمال اندلاع موجة حرائق ضخمة في أوروبا وأمريكا والعالم العربي، تفوق في شدتها حرائق لاس فيجاس.

أزمات اقتصادية عالمية

أشارت "خبيرة التوقعات" إلى اندلاع أزمة اقتصادية ومجاعة عالمية، وبداية أزمة مالية كبرى خلال شهر فبراير 2026 أو 2027.

كما توقعت تراجعا كبيرا في قيمة الدولار الأمريكي يؤدي إلى أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة، لافتة إلى أن رجل الأعمال إيلون ماسك يؤدي دورا في هذه التطورات.

وأضافت أن بعض الدول الأوروبية تعلن إفلاسها، مع احتمال تفكك الاتحاد الأوروبي.

كما حذرت من انهيار العملات الرقمية والدولار واليورو، متوقعة أن تعود بعض الدول إلى عملاتها القديمة.

أشارت إلى إمكانية إغلاق مصارف وتعطل أجهزة الصراف الآلي، مع ارتفاع البطالة وانتشار أعمال الشغب.

تهديد وبائي جديد

حذرت أيضا من ظهور فيروس قاتل مصدره الخفافيش، سيكون أكثر خطورة من كوفيد-19، ويؤثر على الدماغ والرئتين، مشيرة إلى أن العلاج لن يكون متاحا في البداية.

كما أشارت إلى احتمال استخدام أسلحة بيولوجية تهدد حياة آلاف الأشخاص، وسيؤدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دورا في تجنب كارثة كبيرة.

تغيرات تكنولوجية وسياسية

توقعت "العرافة اللبنانية" اختفاء مواقع التواصل الاجتماعي الحالية مثل فيسبوك وإنستجرام وتيك توك وتويتر، وظهور منصات جديدة أكثر تطورا تحل مكانها.

أما سياسيا، المنطقة العربية مقبلة على موجة تطبيع واسعة مع إسرائيل، تشمل دولا جديدة خلال السنوات القادمة.

كما حذرت من خطر يهدد إحدى "المؤثرات" العربيات الشهيرات على مواقع التواصل، ويتسبب في سجنها أو تعرضها لخطر كبير.

كوارث طبيعية

تنبأت أيضا بحدوث تسونامي قوي يضرب السواحل الأمريكية، خاصة ولاية ميامي، إضافة إلى كارثة طبيعية في سنغافورة يصاحبها انتشار وباء جديد.

كما أشارت إلى احتمال سقوط صاروخ غامض داخل إحدى الدول دون أن ينفجر، ليكشف لاحقا عن تفاصيل مثيرة وصادمة.

واختتمت عبد اللطيف توقعاتها باحتمال سقوط وانهيار مبان سكنية، بسبب أحداث مفاجئة.

