10 صور لـ أول تلفزيون في العالم- لن تتخيل شكله

بدأ التلفزيون بفكرة بسيطة ابتكرها الباحث الألماني بول نيبكو عام 1884، ومنذ ذلك الحين شهد تطورا كبيرا ليصبح اليوم شاشات رقمية حديثة تستخدم في كل منزل لمتابعة الأخبار والترفيه، ومشاهدة البرامج المتنوعة.

إليكم قصة أول تلفزيون في العالم وكيف تغيرت أشكاله عبر العصور، وفقا لموقع "croma".

البداية.. اختراع بول نيبكو

في عام 1884، ابتكر الباحث الألماني بول نيبكو أول شكل للتلفزيون بشكله الحديث، وهو مزيج من الصور والصوت المنقول عبر الأسلاك.

أطلق "نيبكو" على جهازه اسم التلسكوب الكهربائي، واعتمد فيه على نظام من الأقراص الدوارة لنقل الصور، ليشكل بذلك الخطوة الأولى نحو التلفزيون الذي نعرفه اليوم.

بعد حوالي عشرين عاما، استطاع المخترعون استبدال الأقراص الدوارة بأنابيب أشعة الكاثود، ما أدى إلى ظهور تلفزيون CRT، الذي ظل لعقود أكثر أنواع التلفزيون شيوعا في العالم.

عشرينيات القرن العشرين.. البدايات الأولى للتلفزيون

خلال عشرينيات القرن العشرين، ساهم مخترعون مثل فيلو فارنسورث وفلاديمير زوريكين في تطوير التلفزيون الحديث.

وبعد سنوات قليلة، بدأ إنتاج أجهزة التلفزيون بشكل واسع، وانتشرت محطات التلفزيون في أنحاء العالم بحلول الأربعينيات.

وبحلول منتصف الخمسينيات، كان أكثر من نصف منازل الولايات المتحدة يمتلك جهاز تلفزيون، وظهور أجهزة التلفزيون الملون لأول مرة جعلها الخيار المفضل لدى المشاهدين.

انتشار التلفزيون في الهند

انطلق البث التلفزيوني في الهند في الستينيات، وانتشر بسرعة خلال السبعينيات والثمانينيات، بفضل شركة دوردارشان الحكومية، ومع دخول شركات خاصة في التسعينيات، ازداد إقبال الناس على شراء أجهزة التلفزيون وانتشر في معظم المنازل.

أجهزة التلفزيون على مر السنين

اليوم، لم تعد أجهزة تلفزيون CRT المستخدمة في الماضي شائعة، واستُبدلت بالتلفزيونات الرقمية ووسائل البث الحديثة، مثل البث المباشر عبر الأقمار الصناعية وتلفزيون الكابل والبث عبر الإنترنت.

أصبحت أجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة هي السائدة، مع تقنيات حديثة مثل LCD وLED وQuantum Dot LED وOLED وmini-LED.

وتتراوح أحجام الشاشات من 30 بوصة إلى أكثر من 100 بوصة، مع توفر أجهزة Ultra HD، مدعومة بخدمات البث عبر الإنترنت التي توفر محتوى عالي الجودة للمشاهدين.

